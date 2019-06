Грузовой космический корабль Cargo Dragon с 1,9 тоннами груза с МКС приводнился в Тихом океане. Это случилось во вторник, 4 июня.

"Успешное приводнение подтверждено, завершена 17-я миссия SpaceX по доставке грузов на МКС и обратно", — говорится в сообщении разработчика SpaceX в Twitter.

Good splashdown of Dragon confirmed, completing SpaceX’s seventeenth resupply mission to and from the @Space_Station!