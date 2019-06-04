Грузовой космический корабль Cargo Dragon с 1,9 тоннами груза с МКС приводнился в Тихом океане. Это случилось во вторник, 4 июня.

"Успешное приводнение подтверждено, завершена 17-я миссия SpaceX по доставке грузов на МКС и обратно", — говорится в сообщении разработчика SpaceX в Twitter.

Good splashdown of Dragon confirmed, completing SpaceX’s seventeenth resupply mission to and from the @Space_Station! — SpaceX (@SpaceX) 3 июня 2019 г.

Приводнение было осуществлено в запланированном морском районе в 326 км к юго-западу от американского города Лонг-Бич (штат Калифорния). В месте посадки его ожидали зафрахтованные компанией SpaceX поисково-спасательные суда, которые обеспечат его доставку на сушу.

Корабль привез на Землю более 1,9 тонн груза, в том числе результаты ценных научных экспериментов, проведенных на МКС.

Космический корабль Cargo Dragon был выведен на орбиту 4 мая ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, а через два дня он успешно состыковался с МКС. "Грузовик" доставил на станцию около 2,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

На данный момент корабль Cargo Dragon является единственным космическим кораблем, способным возвращать на Землю груз с орбиты.