Все пятеро человек, которые обвиняются в совершении покушения на общественную активистку и чиновницу из Херсона Екатерину Гандзюк, признали свою вину и пошли на сделку о признании виновности и прокурора. Кроме того, признал себя виновным и предполагаемый организатор Сергей Торбин. Об этом было заявлено на заседании в Покровском райсуде Днепропетровской области, где 3 июня рассматривали дело.

Торбин признал себя виновным по ч. 4,5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и 2 ч. Ст. 121 Уголовного кодекса Украины и согласился на наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы согласно ст. 69 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сергей Торбин. Фото: Kherson.life

По данным обвинения, Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых — Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова — к участию в покушении.

Как пишет Радио Свобода, все пятеро обвиняемых на вопрос судьи Елены Черной ответили, что признают свою вину и подтверждают свое согласие на заключение сделки со следствием. Их защитники также отметили, что соглашения соответствуют действующему законодательству.

В заседании приняли участие двое прокуроров, потерпевший — отец погибшей Виктор Гандзюк и его представитель.

Напомним, ранее Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к организации убийства Гандзюк.

Также мы сообщали, что суд в Херсоне отменил переименование улицы в честь Екатерины Гандзюк.