Екатерина Крук стала менеджером по публичной политике в Украине международной социальной сети Facebook. Об этом в этой самой соцсети сообщил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.

"Екатерина Крук официально объявила, что международная корпорация Facebook официально выбрала ее на должность Policy Manager по Украине, с расположением в Варшаве. Необходимо сказать, что мы ждали этого много лет", - написал он.

Золотухин добавил, что в Министерстве информационной политики считают, что это лучший выбор, который могли сделать в компании. Золотухин назвал Крук "эксперткой по вопросам информационного пространства, спикероом всех актуальных конференций по дезинформации последних лет, принципиальным и честным человеком".

"Мы очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Facebook к Украине и украинцам наконец прекратится. Со своей стороны желаем успехов, сил и вдохновения и обещаем поддержать во всех делах, которые будут делаться в интересах Украины. Особенно в тяжелые времена неопределенности для социальных сетей", - написал заместитель министра информации.

Сама же Крук прокомментировала свое назначение словами "Ну, будет интересно" в собственной же новости о новой работе.

Скриншот: acebook.com/dzolotukhin

Скриншот: facebook.com/semper.in.altum

Ранее в Facebook не было менеджера по публичной политике по Украине. О намерениях назначить его стало известно в октябре 2018 года. Офис новоназначенной Policy Manager for Ukraine будет находиться в Варшаве.

Отметим, что Екатерина Крук - аналитик и ведущая проекта Stop Fake.

В LinkedIn сообщается, что на данную позицию претендовало 37 кандидатов, и отбор проводился на протяжении пяти месяцев. Там же уточняется список обязанностей менеджера по госполитике в Украине. Всего их восемь:

Разработать и реализовать стратегический подход для достижения целей компании в государственной политике. Мониторинг законодательства и нормативных вопросов, влияющих на Facebook в Украине, и консультирование компании по вопросам политики. Представлять Facebook на встречах с правительственными чиновниками и избранными членами, а также на публичных мероприятиях. Разрабатывать общественно-политические позиции с другими членами команды в Facebook. Создавать коалиции с другими организациями для продвижения политических целей Facebook. Создание инновационных программ для информирования политиков о возможностях, предлагаемых Facebook. Представлять позиции Facebook в публичных презентациях и в средствах массовой информации. Консультирование групп Facebook по вопросам государственной политики для руководства и разработки продуктов, услуг и политик.

Екатерина Крук. Фото: facebook.com/semper.in.altum

Ранее сообщалось, что сотрудники компании Facebook в период с октября 2018 года по март этого года удалили из соцсети более 3 млрд аккаунтов, распространявших дезинформацию и спам.