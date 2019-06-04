Чешское правительство удвоило годовую квоту на прием работников из Украины. Об этом заявил глава МИД Чехии Томаш Петрштчек, передает Радио Прага.

"Речь идет об удвоении количества выдаваемых разрешений на работу", - сказал он.

Отмечается, что до сих пор число новых работников, которые могли в течение одного года приехать для трудоустройства в Чехии, составляло 19,6 тысяч человек. Теперь их количество увеличили до 40 тысяч.

На заседании правительства Чехии 3 июня было одобрено повышение числа принимаемых заявлений консульством страны во Львове в рамках особого режима для квалифицированных рабочих ресурсов из Украины.

Помимо этого, был принят "особый порядок для украинских работников сельскохозяйственной и пищевой промышленности"

По информации Минтруда Чехии, на конец 2018 году в стране было трудоустроено 121 тыс. 86 украинцев, что составляет более 20% всех работающих в республике иностранцев.

Ранее сообщалось, что каждая пятая компания в Польше работает с украинскими заробитчанами.

Также мы писали, что в Раде предложили запретить посредникам брать плату с заробитчан за их трудоустройство.