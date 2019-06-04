Чехия удвоила число разрешений на работу для украинцев
Чешское правительство удвоило годовую квоту на прием работников из Украины. Об этом заявил глава МИД Чехии Томаш Петрштчек, передает Радио Прага.
"Речь идет об удвоении количества выдаваемых разрешений на работу", - сказал он.
Отмечается, что до сих пор число новых работников, которые могли в течение одного года приехать для трудоустройства в Чехии, составляло 19,6 тысяч человек. Теперь их количество увеличили до 40 тысяч.
На заседании правительства Чехии 3 июня было одобрено повышение числа принимаемых заявлений консульством страны во Львове в рамках особого режима для квалифицированных рабочих ресурсов из Украины.
Помимо этого, был принят "особый порядок для украинских работников сельскохозяйственной и пищевой промышленности"
По информации Минтруда Чехии, на конец 2018 году в стране было трудоустроено 121 тыс. 86 украинцев, что составляет более 20% всех работающих в республике иностранцев.
Ранее сообщалось, что каждая пятая компания в Польше работает с украинскими заробитчанами.
Также мы писали, что в Раде предложили запретить посредникам брать плату с заробитчан за их трудоустройство.