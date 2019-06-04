Ломаченко объявил о начале подготовки к бою с Кэмпбеллом. Видео
Боксер из Украины, чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко записал на своем YouTube-канале видеообращение к своим фанатам, в котором объявил о возвращении на ринг.
Украинец должен сразиться за титул WBC Люком Кэмпбеллом из Великобритании.
Бой состоится 31 августа. Поединок будет проходить или в Лондоне, или в родном городе Кэмпбелла - Халле.
Напомним, накануне Ломаченко начал тренировочный лагерь перед боем с Кэмпбеллом.
Видео: YouTube/LOMA Official TV
Ранее сообщалось, что стала известна дата поединка Ломаченко с Кэмпбеллом.
"Ломаченко будет драться с Кэмпбеллом в конце августа. И мы смогли договориться с промоутером Люка Эдди Херном, который бронирует бои на DAZN", - рас сказал промоутер украинца Боб Арум.
Также мы писали, что в WBC официально назначили бой Ломаченко и Кэмпбелла за чемпионский титул.