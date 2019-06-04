Боксер из Украины, чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко записал на своем YouTube-канале видеообращение к своим фанатам, в котором объявил о возвращении на ринг.

Украинец должен сразиться за титул WBC Люком Кэмпбеллом из Великобритании.

Бой состоится 31 августа. Поединок будет проходить или в Лондоне, или в родном городе Кэмпбелла - Халле.

Напомним, накануне Ломаченко начал тренировочный лагерь перед боем с Кэмпбеллом.

Видео: YouTube/LOMA Official TV

Ранее сообщалось, что стала известна дата поединка Ломаченко с Кэмпбеллом.

"Ломаченко будет драться с Кэмпбеллом в конце августа. И мы смогли договориться с промоутером Люка Эдди Херном, который бронирует бои на DAZN", - рас сказал промоутер украинца Боб Арум.

Также мы писали, что в WBC официально назначили бой Ломаченко и Кэмпбелла за чемпионский титул.