Мать пятилетнего мальчика, который погиб в результате огнестрельного ранения, нанесенного двумя пьяными сотрудниками полиции, Татьяна Тлявова, попросила не высылать ее семье деньги. Об этом она написала в соцсети Facebook.

"Большое всем спасибо за веру, поддержку и помощь. Не стало нашего солнышка. Большая просьба не присылать никаких денег, они уже ничем не помогут", - написала она.

Как мы писали, в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, начали уголовное производство по факту умышленного нанесения мальчику тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ГУ НП в Киевской области.

3 июня в киевской больнице умер пятилетний мальчик, которого ранее ранили двое пьяных полицейских. Врачи боролись за его жизнь трое суток, но ранение оказалось слишком тяжелым - пуля попала в голову.