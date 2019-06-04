Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке. Об этом он сообщил во время брифинга ночью после акции под стенами МВД.

"Весь личный состав полиции приносит соболезнования в связи со смертью Кирилла. Мы понимаем, что это огромное горе для родителей. Мы все родители. Генерал Ценов обратился ко мне с рапортом об отставке. Министр это решение поддержал", – заявил Сергей Князев.

В свою очередь, Дмитрий Ценов отметил, что он несет ответственность за своих подчиненных как руководитель полиции области, поэтому подает рапорт об отставке и просит перевести его в самую горячую точку на Донбассе.

"Прежде всего хочу выразить соболезнования из-за потери родителями сына. Как руководитель полиции Киевской области я несу ответственность за свои действия моих подчиненных. Я написал рапорт о моем увольнении и прошу голову Нацполиции и отправить меня в самую горячую точку нашего государства, в ООС", – заявив Дмитрий Ценов.

Впрочем, далеко не всех активистов это удовлетворило. Они кричали "Князева в отставку" и "Аваку не гиляку".

Как мы писали, в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, начали уголовное производство по факту умышленного нанесения мальчику тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ГУ НП в Киевской области.

3 июня в киевской больнице умер пятилетний мальчик, которого ранее ранили двое пьяных полицейских. Врачи боролись за его жизнь трое суток, но ранение оказалось слишком тяжелым - пуля попала в голову.