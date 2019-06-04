Сегодня, 3 июня, на стадионе в польском городе Тыхы юношеская сборная Украины обыграла сборную Панамы в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу U20 и впервые в истории вышла в четвертьфинал юношеского Мундиаля.

Команда Александра Петракова уверенно начала игру и в первой половине встречи отгрузила в ворота соперника три мяча. Во втором тайме игра немного выровнялась, но панамцам более одного раза отличиться в воротах Лунина не удалось.

Авторами голов на стадионе в городе Тыхы стали форвард "Мариуполя" Даниил Сикан, который отличился на 23-й и 45+1 минутах, защитник киевского "Динамо" Денис Попов, удвоивший счет на 41-й минуте, а также его одноклубник Сергей Булеца, поставивший точку в матче на 83-й минуте.

За путевку в полуфинал мирового первенства сборная Украины 7 июня в Лодзе встретится с командой Колумбии, которая победила сборную Новой Зеландии в серии пенальти.

Украина - Панама - 4:1

Украина: 1. Лунин, 2. Бондарь (к), 4. Попов, 6. Чех, 7. Цитаишвили (21. Кащук, 63), 9. Корниенко, 10. Булеца (18. Устименко, 85), 13. Бескоровайный, 14. Сикан (11. Супряга, 67), 15. Дрышлюк, 17. Конопля.

Панама: 12. Димас, 2. Р. Родригес, 3. Бенитес (16. Т. Родригес, 72), 4. Гамбоа, 5. Харви, 6. Уокер, 7. Бристан (11. Мендес, 46), 8. Гриффит, 15. Валанта (18. Маккензи, 64), 17. Трехос, 19. Уэст.

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков прокомментировал победу в 1/8 финала над Панамой 4:1 и уже размышляет над подготовкой команды к четвертьфинальному матчу молодежного чемпионата мира против Колумбии. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

"Я сразу им сказал, что праздновать не будем. Поэтому мы переключились на четвертьфинал, мыслями уже в игре с Колумбией. Главное сейчас - провести восстановление.

Я никого не стану отмечать. Неправильно такое делать в течение чемпионата. Все классно выполняют свою работу, поэтому по итогам четырех матчей никого выделять не стану. У нас нет звезд, но хорошо поставлена ​​командная игра.

Мы все смотрели вчерашний матч Колумбии против Новой Зеландии. В 2015 году я был на чемпионате мира, который проходил именно в Новой Зеландии, и я поражен той работой, которую они провели за четыре года. У них отличная команда, как и у Колумбии. В следующем матче будет трудно, но нам не привыкать. На чемпионате мира априори не бывает слабых команд.

Очень бы хотелось, чтобы чемпионом стала европейская сборная, ведь я сам - тренер из этой части мира. Кто это будет? Возможно, и мы. Но в первую очередь нас волнует следующая игра", - рассказал Петраков.

Отметим, что сборная Украины U-20 впервые в истории сыграет в четвертьфинале молодежного чемпионата мира.

В четвертьфинале Украина сыграет против Колумбии. Поединок состоится в пятницу, 7 июня, в городе Лодзь. Начало встречи в 16:30 по киевскому времени.

Ранее мы рассказывали, что голкипер молодежной сборной Украины Андрей Лунин не должен был играть в 1/8 из-за вызова в национальную сборную.

Также мы рассказывали, что сборная Украины заняла первое место в группе на чемпионате мира U20.