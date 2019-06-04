Прокуратура экстрадирует в Польшу скрывавшегося в Украине насильника-убийцу
Скрывавшегося на территории Украины насильника-убийцу гражданки Польши экстрадируют в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.
Отмечается, что отделом международного сотрудничества прокуратуры города Киева проведена экстрадиционная проверка в отношении гражданина Грузии, который находится в международном розыске по обвинению в совершении изнасилования и убийства на территории Республики для привлечения к уголовной ответственности.
"По результатам экстрадиционной проверки Генеральной прокуратурой Украины было принято решение о выдаче 39-летнего злоумышленника в Республику Польша. Однако постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда решение об экстрадиции было отменено", - говорится в сообщении.
Однако, за вмешательством прокуратуры города Киева подана апелляция на указанное постановление и 3 июня Киевским апелляционным судом удовлетворено апелляционную жалобу об отмене решения районного суда.
В данный момент принимаются меры по выполнению решения об экстрадиции беглеца в Республику Польша.
Скриншот: Facebook/Прокуратура міста Києва
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