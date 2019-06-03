Полиция Киевской области изначально пыталась скрыть реальные обстоятельства ранения 5-летнего мальчика, который сегодня скончался в больнице, выставляя дело как невинную случайность.

В первых заявлениях полиции вообще исключался вариант с огнестрелом. Сообщалось, что ребенок поскользнулся и дарился головой об асфальт. Однако после того, как стало ясно, что следы огнестрельного ранения не удастся скрыть, эти сообщения исчезли с сайта полиции области. Однако следы данной версии все еще остались на сайте ГБР.

После того, как тема с "сам упал" начала глохнуть, появилась другая - мол, полицейский "пристреливал" свое ружье.

"Сотрудник полиции, находясь вне службы, на соседнем дворе "пристреливал" ружье. Случайно один выстрел раздался в сторону двора, где в это время гулял ребенок", - сообщали в ведомстве.

Правда, прокуратура Киевской области в итоге вручила подозрение, в котором была более удручающая картина происходящего.

Установлено, что сотрудники патрульной полиции старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько 31 мая во время отдыха употребляли спиртные напитки. И решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам - несмотря на то, что это был населенный пункт и рядом могли оказаться люди. Так и попали в ребенка, который в это время находился на детской площадке - а она была возле дома, где развлекались полицейские.

После того, как ребенок скончался, прокуратура изменила подозрение, переквалифицировав его на умышленное убийство.

В Голосеевском райсуде 4 июня в 9:00 обоим полицейским будет избираться мера пресечения. Прокуратура потребует взять их под стражу.

Как мы писали, в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, начали уголовное производство по факту умышленного нанесения мальчику тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ГУ НП в Киевской области.

3 июня в киевской больнице умер пятилетний мальчик, которого ранее ранили двое пьяных полицейских. Врачи боролись за его жизнь трое суток, но ранение оказалось слишком тяжелым - пуля попала в голову.