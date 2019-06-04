Сегодня в Сети начали требовать отставки Арсена Авакова. Это случилось после смерти 5-летнего ребенка, которого четыре дня назад подстрелили пьяные полицейские в Переясляв-Хмельницком.

Главный нерв этих обсуждений - в Европе, куда Украина стремится попасть, уходят из политики и за меньшее. Однако у нас это уже не первый инцидент, когда полиция попадает в подобные скандалы. А наказывают лишь тех, кто непосредственно стрелял или пытал. Да и то не всегда.

То есть, вышестоящее начальство вообще никак не отвечает за своих подчиненных и результаты собственных, широко разрекламированных реформ. Однако данный случай стал настолько вопиющим, что заявление на увольнение написал глава областной полиции Дмитрий Ценов. Отстранено и руководство полиции Переяслава-Хмельницкого.

"Страна" вспомнила все случаи, когда подымался вопрос об оставке руководства Нацполиции и персонально Арсена Авакова.

Убийство подростка в Киеве

В феврале 2016 года полицейский Сергей Олейник во время погони застрелил в Киеве пассажира BMW Михаила Медведева.

Копы погнались за этим автомобилем без внятных причин - он показался им "подозрительным". Однако никаких правонарушений не совершил (хотя полицейские и заявляли в суде, что машина была припаркована на "зебре").

Во время погони копы выпустили по автомобилю 14 пуль из пистолета "Форт" и убили 17-летнего Медведева. Доказательств, что Медведев, водитель авто и оно само чем-то угрожали, что потребовалось расстреливать машину, полиция привести не смогла. Хотя и пыталась утверждать, что BMW могла задавить много людей, пока убегала от полиции.

В соцсетях тогда оценили это как вопиющий случай непрофессионализма новой полиции, которая к тому времени только появилась и была предметом гордости Арсена Авакова.

Уже осенью суд освободил убийцу Сергея Олейника под личное обязательство. А на следующий год его к возмущению родственников Медведева восстановили в должности.

Пытки в Кривом озере

Летом того же года у Авакова случилась и своя Врадиевка (это поселок, где в 2013 году двое полицейских изнасиловали и избили девушку).

Инцидент произошел в городе Кривое Озеро той же Николаевской области, где трое копов до смерти запытали таксиста.

Они задержали Александра Цукермана по делу о семейной ссоре. Однако по дороге в участок у полиции возник конфликт с задержанным. И копы начали Цукермана избивать. В итоге один из полицейских выстрелил в таксиста из травматического пистолета, после чего он умер, получив кровоизлияние внутренних органов.

Когда дело получило огласку, над полицейскими местные жители пытались устроить самосуд. И дело вполне могло приобрести политическую окраску, поддержи это политики. Однако, в отличие от Врадиевки, скандальный инцидент никто не стал раздувать.

Через год после трагедии под стражей остался только стрелявший в Цукермана Денис Ляхвацкий. Еще двое фигурантов вышли под залог. Суд, что самое интересное, еще идет и приговоров пока нет.

Сразу после скандала один из нардепов внес проект постановления об отставке главы МВД Арсена Авакова. Однако большинство гражданских активистов и СМИ заняли в целом лояльную позицию по отношению к властям, выражая надежду на то, что после реформы МВД расследование обязательно будет проведено честно и объективно, а само случившееся - это человеческий фактор.

То, что руководитель МВД несет личную политическую ответственность за подобные кошмарные случаи - такие вопросы поднимались, прямо скажем, не часто.

Бойня в Княжичах

2016 год стал для ведомства Авакова по-настоящему "черным". В декабре случился еще один скандал - перестрелка сотрудников полиции между собой в поселке Княжичи под Киевом.

Тогда были убиты пять полицейских. В этой истори замешаны сотрудники МВД разного уровня и бойцы добробатов. Власти списывают ее на случайность, но есть основания полагать, что речь шла о разборках "ОПГ в погонах".

Напомним суть событий.

Версия МВД. По версии МВД, группа задержания уголовного розыска и спецподразделения "КОРД" ожидали в заброшенном доме грабителей. Когда в одном из домов сработала сигнализация, на место приехал наряд госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей. Группа захвата решила, что сотрудников криминальной разведки захватили преступники – произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата.

Версия ГПУ. В прокуратуре заявляли, что дом, который "пасли" правоохранители, таки был ограблен. Причем дважды: сначала реальными бандитами, а потом и самой полицией. Также полицейским инкриминируют умышленное убийство - то есть, перестрелка между группами копов была не случайностью, а "конкуренцией".

Альтернативная версия. Руководство спецоперации в Княжичах 4 декабря курировало грабеж, а не предотвращало его. А сотрудников управления полиции госохраны и разведчиков из недостроя "зачистили", как нежелательных свидетелей ограбления.

Подробнее все версии "Страна" разбирала в материале "Бойня в Княжичах. Новая версия. Как банда сотрудников МВД под присмотром начальства дома грабила".

Скандал в любом случае вышел неимоверный. Какую версию ни возьми - полицейские либо идиоты, либо преступники, а то и все вместе.

На конец 2017 года подозрения были выдвинуты пяти полицейским. А досудебное расследование прокуратура закончила в марте 2019-го. Им вменяют превышение власти и организацию умышленного убийства.

Интересно, что главным фигурантом дела о бойне в Княжичах является экс-начальник уголовного розыска Киева Сергей Курята. Он добился в суде снятия ареста, а затем восстановился в должности - и даже возглавил полицию прифронтового города Бахмут.

В каждом описанном случае поражает то, что дела движутся нарочито медленно, скандальные копы отделываются выходом под залог, а некоторые даже продолжают работать в полиции. И примерно так же "отскакивают" от Арсена Авакова обвинения в некомпетентности и провале его реформ.