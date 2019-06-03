Руководство Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевской области отстранили от выполнения служебных обязанностей в связи со смертью 5-летнего ребенка, которого ранили полицейские. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Сейчас решается вопрос о дальнейшем пребывании этих руководителей в рядах полиции. Руководство МВД и Национальной полиции Украины выражает соболезнования родным 5-летнего Кирилла по поводу его смерти и уверяет, что будет максимально содействовать в расследовании трагедии", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что подозреваемые в смертельном ранении 5-летнего мальчика в г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области – были задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

"Полиция приложила максимум усилий в сборе доказательств для следственных несмотря на то, что сами подозреваемые лица – не способствуют следствию. На данный момент руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Киевщины отстранены от выполнения служебных обязанностей. Сейчас принимаются решения относительно их дальнейшего пребывания в органах полиции", - сообщили в МВД.

Как мы писали, в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, начали уголовное производство по факту умышленного нанесения мальчику тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ГУ НП в Киевской области.

3 июня в киевской больнице умер пятилетний мальчик, которого ранее ранили двое пьяных полицейских. Врачи боролись за его жизнь трое суток, но ранение оказалось слишком тяжелым - пуля попала в голову.

Позже возле здания МВД в Киеве собралась возмущенная группа активистов, требующих наказать правоохранителей, которые могут быть причастны к смерти пятилетнего ребенка.