В одесской больнице умер шестимесячный малыш. Родители обвиняют медиков в халатности, передает ТСН.

Родственники настояли на проведении судебно-медицинской экспертизы. Они винят врачей учреждения, где ребенка пытались реанимировать. Также родители винят педиатра, которая наблюдала мальчика с момента рождения.

Экспертиза должна установить причину смерти младенца и дать оценку действиям врачей.

Мать ребенка рассказала, что малыш был под постоянным присмотром врачей, поскольку три месяца не набирал вес. Но специалисты никакой патологии так и не обнаружили.

"Несмотря на небольшой вес, наблюдение над ребенком не вызывало никаких подозрений на что-либо", - рассказал директор одесской детской поликлиники.

Несмотря на это, в конце прошлой недели у малыша появились признаки кишечного расстройства. Педиатр направила малыша в инфекционную больницу, но его состояние резко ухудшилось. Ребенок умер в реанимации.

Ранее мы сообщали, что в больнице умер 5-летний мальчик, раненный пьяными полицейскими под Киевом.

Еще мы писали, как в ботсаду Киева внезапно умер мужчина.