Возле здания МВД в Киеве собралась возмущенная группа активистов, требующих наказать правоохранителей, которые могут быть причастны к смерти пятилетнего ребенка в Переяславе-Хмельницком, передает телеканал "Прямой".

Фото: pravda.com.ua

По данным канала, в акции участвуют около сотник люд. К зданию министерства несут лампадки и игрушки.

Как мы писали, в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, начали уголовное производство по факту умышленного нанесения мальчику тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ГУ НП в Киевской области.

3 июня в киевской больнице умер пятилетний мальчик, которого ранее ранили двое пьяных полицейских. Врачи боролись за его жизнь трое суток, но ранение оказалось слишком тяжелым - пуля попала в голову.