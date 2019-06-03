Пораженных боррелиозом украинцев после укуса клеща становится все больше. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Только в Киеве в этом году уже зафиксировали почти 42 инфицированных болезнью Лайма - и это на треть больше, чем в прошлом году, в такой же период активности клещей.

Всего в столичных лабораториях проверили почти две сотни этих насекомых, большинство из которых люди сняли с себя. В связи с этим медики советуют, что в случае обнаружения на себе клеща его необходимо как можно быстрее извлечь. Если навыков нет, тогда следует обратиться в ближайший медпункт.

Ранее сообщалось, что некоторые киевские парки обрабатывают от клещей.

Еще мы рассказывали, как определить разносчиков опасной инфекции.