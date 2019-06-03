Глава Нацполиции Украины Сергей Князев и руководитель Нацполиции Киевской области Дмитрий Ценов были вызваны в парламентского комитет законодательного обеспечения правоохранительной деятельности в связи со смертью 5-летнего мальчика, в которого стреляли сотрудники полиции.

Об этом сообщил народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook в понедельник вечером.

"В обязательном порядке, ответственность должны понести и те полицейские, которые пытались прикрыть страшное преступление своих коллег. Я уже связался с председателем комитета Андреем Кожемякиным, по поводу вызова на заседание председателя Нацполиции Сергея Князева и главы Нацполиции Киевской области Дмитрия Ценова. Считаю, что они должны публично объявить позицию ведомства и объяснить, каких изменений, в связи с этой трагедией, испытывает работа с личным составом", - написал он.

Позже Мосийчук добавил, что председатель парламентского комитет законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Князев подтвердил, что по его настоянию Князев и Ценов были вызваны на заседание комитета.

"Со мной повторно связался председатель парламентского комитет законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Князев, и подтвердил, что по моему настоянию, на его заседание будет вызвано Голову Нацполіції Сергея Князева и руководителя Нацполіції Киевской области Дмитрия Ценова", - говорится в сообщении.

Кроме того, нардеп подчеркнул, что правоохранители, стрелявшие в ребенка должны понести самое суровое наказание.

"Полицейские уполномочены государством защищать закон и порядок, а взамен они, находясь в нетрезвом состоянии, применили огнестрельное оружие, в результате чего погиб ребенок. За это они должны понести высшую меру наказания: пожизненное заключение. Если этого не произойдет, будет подорвано отношение общества ко всем правоохранителям, в том числе и тем, что честно и добросовестно выполняют свою работу", - заявил Мосийчук.

Скриншот: Facebook/Ігор Мосійчук

Напомним, в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Как стало известно сегодня, ребенок скончался в киевской больнице. Врачи боролись за его жизнь трое суток, но ранение оказалось слишком тяжелым - пуля попала в голову.