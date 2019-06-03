Во Львовской области опытный пилот выпал из корзины воздушного шара и разбился. Это произошло прямо на глазах жителей села, над которым пролетал мужчина.

Как рассказывает ТСН, коллеги погибшего не понимают, как 47-летний профессиональный воздухоплаватель, совершивший не одну сотню полетов, мог не удержатся на аэростате и упасть со 100-метровой высоты.

Мужчина упал на землю прямо возле жилого дома, где в это время ужинали люди. Они видели, как мужчина выпадает из шара и летит на землю.

"Был крик и до 15 минут прощупывался еще пульс, затем все. Мы сразу вызвали медиков. Он был синим", - рассказала очевидица.

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