Град размером с голубиное яйцо побил посевы в Николаевской области. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Для местных жителей ледяные шарики в 30-градусную жару стали неожиданностью. Местами их величина достигала размеров в голубиное яйцо.

Сильный ливень затопил центр города Новоднестровск. На обнародованных кадрах видно, как уровень воды местами достигал полутора метров.В городе почти полностью утонуло несколько автомобилей.

Кроме того, в Одессе ливень и ураган повалил несколько деревьев, которые буквально заблокировали сразу несколько дорог.

Ранее "Страна" рассказывала, как в конце мая засыпало градом и затопило Харьков.

Также мы писали, что лютая стихия не обошла и Львов, затопив центр города.