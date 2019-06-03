Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья возложили памятный венок к могиле Неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Об этом сообщает Sky News.

Для президента США и первой леди была организована экскурсия по аббатству, в ходе которой перед ними выступил Вестминстерский детский хор.

Ранее Трамп встретился с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце. Государственный визит Трампа в Великобританию продлится с 3 по 5 июня.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала приезд американского лидера в Соединённое Королевство возможностью для укрепления сотрудничества между двумя странами.

Фото: sky.com

Как сообщала "Страна", правящая британская королева Елизавета II встретила Трампа с супругой в Букингемском дворце.

Отметим, что в социальных сетях удивлены странной прической Дональда Трампа на службе в церкви.