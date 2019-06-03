Появилось фото Дональда и Меланьи Трамп, возлагающих цветы к мемориалу Неизвестного солдата в Лондоне
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья возложили памятный венок к могиле Неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Об этом сообщает Sky News.
Для президента США и первой леди была организована экскурсия по аббатству, в ходе которой перед ними выступил Вестминстерский детский хор.
Ранее Трамп встретился с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце. Государственный визит Трампа в Великобританию продлится с 3 по 5 июня.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала приезд американского лидера в Соединённое Королевство возможностью для укрепления сотрудничества между двумя странами.
Фото: sky.com
Как сообщала "Страна", правящая британская королева Елизавета II встретила Трампа с супругой в Букингемском дворце.
Отметим, что в социальных сетях удивлены странной прической Дональда Трампа на службе в церкви.