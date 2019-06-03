НБУ изменил правила снятия наличных денег в украинских банках
В понедельник, 3 июня, в Украину вступило в силу постановление НБУ от 18 апреля 2019 № 62, которое вносит изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций украинскими банками, передает Юрлига.
Отмечается, что изменения направлены на усиление контроля за наличными расчетами.
Отныне банк сначала изучает клиента путем анализа определенных критериев, а потом уже применяет соответствующие меры надзора.
В соответствии с новым пунктом 111-1, банк должен обеспечить получение от клиента подтверждающих документов, на основании которых осуществляются наличные расчеты. Такими документами могут быть:
- закупочный акт;
- закупочная ведомость;
- налоговый расчет сумм дохода, начисленного (оплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога;
- кредитный договор;
- договор поставки;
- договор транспортировки;
- договор хранения;
- другие отчетные документы.
Кроме того, Нацбанк унормировал применение электронной подписи и электронной печати в банковской системе Украины во время проведения кассовых операций в соответствии с Законом "Об электронных доверительных услугах".
Усиление надзора за осуществлением наличных расчетов и ведением банками кассовых операций связано с выявлением Национальным банком Украины по результатам надзора в сфере финансового мониторинга многочисленных фактов проведения финансовыми учреждениями рисковых операций с использованием наличных средств.
Также это является требованием законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Ранее сообщалось, что в Нацбанке падение гривни оправдали усилением неопределенности в Украине.
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