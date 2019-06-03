Сегодня в столичной больнице умер 5-летний Кирилл из Переяслава-Хмельницкого. Мальчика 31 мая случайно подстрелили пьяные полицейские, которые развлекались стрельбой по бутылкам.

Эту историю мы разбирали в материале "Умер 5-летний мальчик, в которого стреляли пьяные копы. Все, что известно о трагедии".

Смерть ребенка вызвала серьезный резонанс. На ведомство Арсена Авакова и на него самого посыпалась критика.

От министра многие требуют подать в отставку. Тем более, что это не первый скандальный инцидент с участием "отреформированных" и тотально переаттестованных копов.

Интересно, что сам Аваков пока не прокомментировал смерти ребенка от рук своих подчиненных. Более того - он вообще не комментировал этого инцидента, которому уже четыре дня.

"Страна" собрала реакцию соцсетей на трагедию.

Что говорят власти

На смерть ребенка отреагировал Владимир Зеленский.

"К сожалению, все усилия медиков оказались напрасными. 5-летний Кирилл скончался в больнице. Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я - как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто должны заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности. За жизнь. Перед людьми, перед народом, перед страной", - написал президент в Facebook.

В комментариях под этим постом многие потребовали отправить в отставку главу МВД Арсена Авакова.

Отреагировал и премьер Владимир Гройсман.

"Виновные в смерти мальчика из Переяслава-Хмельницкого должны быть жестко наказаны. Никаких оправданий здесь быть не может. Искренние соболезнования родителям...".

Генпрокурор Юрий Луценко изложил фабулу дела и добавил, что будет добиваться снятия с должности начальника райотдела, в котором служили оба стрелка.

Глава Нацполиции Сергей Князев на официальном сайте МВД заявил о том, что руководство полиции в Переяславе-Хмельницком отстранено от работы и выразил сочувствие родственникам ребенка.

"Прежде хочу выразить глубокие соболезнования родным Кирилла. Это ужасная трагедия. Как папа - даже не могу представить горе и отчаяние родителей от потери ребенка. В то время как руководитель Национальной полиции - уверяю, что мы будем максимально способствовать расследованию этой трагедии. Такие действия несовместимы с присягой и достоинством полицейского.

Мы рассчитываем на жесткое наказание для виновных", - сказал Князев.

На момент публикации материала глава МВД Арсен Аваков еще не отреагировал на гибель ребенка.

Пока же общая позиция властей, от Зеленского до Луценко - наказать непосредственных виновных. О том, чтобы делать какие-то оргвыводы на уровне руководства Нацполиции или МВД - это даже не обсуждается.

Зато именно такие выводы делают блогеры и журналисты.

Реакция соцсетей

"В нормальной стране после сегодняшней новости глава Нацполиции и министр внутренних дел уже писали бы покаянные письма с просьбой об отставке. Но эта страна, конечно же, не трижды демократическая Украина, восседающая на острие европейских ценностей", - отмечает блогер Глеб Простаков.

"31 мая пьяные ублюдки в погонах подстрелили пятилетнего ребенка. От МВД тишина. Не снят начальник полиции города, не отстранен начальник областной полиции.

3 июня мальчик умер - в МВД опять тишина. К вечеру генпрокурор заявил, что напишет в МВД обращение с требованием уволить начальника райотдела полиции.

Министр вообще не парится. У него пафосные постики.

Европейская страна", - резюмирует журналист Денис Корнышев.

"Не знаю, не видел и не слышал о реакции профильного министра на смерть малыша, но, а я в этом убежден, покидать свой пост Аваков в связи с трагедией - не планирует.

Жаль мальчика, жаль родителей, жаль тех, кто может оказаться на его месте в будущем, не дай Бог.

Чтобы такого более не произошло или минимизировать риски, министр должен был не только подать в отставку, но и уволить к чертям собачьим своих ставленников в регионе, минимум" - пишет известный политолог-порохобот Павел Нусс, который часто критиковал Авакова и до этого, защищая президента Петра Порошенко.

Также "порохобот" Серж Марко пишет, что МВД не провело нормальную реформу патрульной полиции, поэтому и произошла трагедия.

"Два копа что стреляли- это менты "старой гвардии". Это не новая обученая патрульная полиция.

Стрельба по последней информации велась из мелкокалиберной винтовки 22 lr, а не из пистолета Флобера. Это сильно меняет ситуацию. Потому что винтовка- это оружие. Которое должно использоваться согласно закона и в отведенном для этого месте, на стрельбищах и полигонах. И кому как ни полицейским знать об этом. Пуля из патрона Флобера не могла бы пробить детский череп. Патрон 22 lr- легко.

Полицейские что убили ребенка какое то время скрывались, потом с ними работала их местная полиция, вместо того чтоб передать дело ДБР. Только резонанс вокруг трагедии заставил двигаться в направлении ДБР.

Ребенок умер. И убийцы должны за это сесть. Точка.

Ну а теперь на тему реформы МВД. Мы видим сами, на этом кровавом примере как оно выходит. Люди носящие форму, после работы могут себе позволить напиться и пострелять из оружия в общественном месте. Если бы была проведена полноценная реформа патрульки в этом городе, вместо фикции, возможно что этих переатестованых кадров в МВД бы не было, ребенок был бы жив, ну или как минимум МВД к этой ситуации не имело бы отношения и несло бы репутационные риски".

Параллельно лоббисты полицейской реформы утверждают, что она "ни в чем не виновата"."Конкретно эти сотрудники не относятся к Департаменту патрульной полиции", - пишет в соцсети полицейский под ником "Позывной Маршалл".

Блогер Денис Гороховский считает, что произошедшее - не повод для Авакова уходить в отставку.

"Давайте называть вещи своими именами.

Пьяные мусора решили пострелять по банкам и случайно застрелили маленького мальчика.

Должен ли стрелок сесть? Однозначно. Даже на пожизненное?

Должны ли сесть его партнеры по стрельбе? Вероятно, даже если трактовать стрельбу как хулиганство. За хулиганку тоже предусмотрены сроки.

Должен ли отреагировать президент? Не обязан, но чисто по-человечески - да.

Должен ли отреагировать министр внутренние дел? Обязан.

Должен ли министр подавать в отставку из-за этого. Как по мне, нет.

А вот если будут отмазывать, тогда уже да".

Отметим, что первоначально в полиции как раз и пытались "отмазать" своих сотрудников и говорили, что ребенка никто не подстреливал.