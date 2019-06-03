Президент США Дональд Трамп заявил, что из России его проинформировали о выводе большей части "своих людей" из Венесуэлы. Об этом говорится в твиттер-микроблоге президента.

При этом американский лидер не уточнил, кого именно он имел в виду под выражением "свои люди".

"Россия проинформировала нас о том, что они вывели большинство своих людей из Венесуэлы", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Как сообщала "Страна", Николас Мадуро станцевал после провала госпереворота в Венесуэле. Россия, Китай, Турция и другие государства выразили поддержку Николасу Мадуро.

Отметим, что в Венесуэле оппозиционер Гуайдо признал провал госпереворота. Он рассказал, что просчитался, когда надеялся что президента страны Николаса Мадуро предадут военные.