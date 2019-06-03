В зоне отчуждения показали, как в Чернобыль пришло настоящее красивое лето, а природа ожила в живых красках. Соответствующие фотографии опубликованы на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

Скриншот: Facebook/Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

До этого сообщалось, что специалисты отдела экологии флоры и фауны провели экспедицию по берегу реки Сентября с целью изучения видового разнообразия смешанных широколиственных лесов Чернобыльского Заповедника.

Во время составления описания, кроме древесных пород, кустарников и травянистых растений, специалисты обнаружили лилию лесную, еще она имеет украинское народное название - саранка, которая занесена в Красную книгу Украины и Белоруссии.

Также мы писали, что в зоне отчуждения показали, как весна берет власть над пейзажами вокруг Чернобыльской АЭС.