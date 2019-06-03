В Кассационном гражданском суде Верховного Суда во время рассмотрения дела № 644/3610/16-ц признали, что родители должны выплачивать алименты совершеннолетнему ребенку до достижения им 23 лет, пока он учится заочно и в связи с этим нуждается в материальной помощи, передает Юрлига.

Отмечается, что суды предыдущих инстанций определили, что совершеннолетний, учащийся заочно, не имеет права на алименты. Суд аргументировал это возможностью ребенка работать и зарабатывать себе на жизнь, что снимает с родителей обязанность по его содержанию.

Однако ВС не согласился с таким решением судов первой и апелляционной инстанций.

Семейным кодексом предусмотрен принцип равенства прав и обязанностей родителей: участвовать в материальных расходах обязаны оба родителя, независимо от того, с кем из них проживает ребенок.

Если совершеннолетний ребенок продолжает учебу и в связи с этим требует материальной помощи, родители обязаны содержать его до достижения 23 лет при условии, что они могут оказывать материальную помощь.

Также в соответствии с пунктом 20 постановления Пленума ВСУ от 15 мая 2006 года № 3 обязанность родителей содержать совершеннолетних дочь, сына, продолжающих учиться (независимо от формы обучения), возникает при совокупности таких юридических фактов:

достижение дочерью, сыном возраста, превышающего 18, но менее 23 лет;

продолжение ими обучения;

потребность в связи с этим в материальной помощи;

наличие у родителей возможности оказывать такую помощь (родители сами должны быть работоспособными и иметь заработок, позволяющий им содержать себя и своего совершеннолетнего ребенка).

В связи с этим обязанности родителей по содержанию совершеннолетнего ребенка, который продолжает учится, не зависят от формы обучения.

Ранее мы писали, как именно органы опеки будут проверять, куда идут алименты на ребенка.

Также сообщалось, что судебное решение о выплате алиментов должно выполняться и за границей.