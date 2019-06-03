В воскресенье, 3 июня, президент США Дональд Трамп пришел в церковь в Вирджинии с необычной прической. Об этом передает Fox News.

В Белом доме заявили, что Трамп был в церкви, чтобы увидеться с пастором и помолиться за жертв смертельной массовой стрельбы в Вирджиния-Бич.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что у американского лидера на снимках из церкви необычная прическа.

Некоторые предположили, что президент США сменил образ перед тем, как отправится с визитом в Великобританию, где он должен был провести встречу с королевой Елизаветой II.

По мнению других у него просто был головной убор и привычная шевелюра слегка улеглась.

Фото: foxnews.com

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Видео: video.foxnews.com

Как сообщала "Страна", в США приспустили флаги по всей стране из-за гибели 12 человек.

Напомним, что британская правящая королева Елизавета II встретила Трампа с супругой в Букингемском дворце.