В социальных сетях удивлены странной прической Дональда Трампа на службе в церкви. Фото
В воскресенье, 3 июня, президент США Дональд Трамп пришел в церковь в Вирджинии с необычной прической. Об этом передает Fox News.
В Белом доме заявили, что Трамп был в церкви, чтобы увидеться с пастором и помолиться за жертв смертельной массовой стрельбы в Вирджиния-Бич.
Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что у американского лидера на снимках из церкви необычная прическа.
Некоторые предположили, что президент США сменил образ перед тем, как отправится с визитом в Великобританию, где он должен был провести встречу с королевой Елизаветой II.
По мнению других у него просто был головной убор и привычная шевелюра слегка улеглась.
Фото: foxnews.com
Видео: video.foxnews.com
Как сообщала "Страна", в США приспустили флаги по всей стране из-за гибели 12 человек.
Напомним, что британская правящая королева Елизавета II встретила Трампа с супругой в Букингемском дворце.