Международные резервы Украины по итогам мая 2019 года снизились на фоне выплат по госдолгу на $1,7 млрд. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

"За три летних месяца Украине нужно будет выплатить внешних долгов на сумму $1,8 млрд, в сентябре - $1,7 млрд. Плюс к этому - ожидаемый в июле-августе выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ… Справимся? Справимся. Но в немалой степени за счет заимствований правительства, в отдельных случаях - международных резервов НБУ, которые уже по итогам мая снизятся из-за выплат по госдолгу на $1,7 млрд", - написал он.

Скриншот: Facebook/Богдан Данилишин

Однако в Нацбанке вечером в понедельник опровергли эти данные, сообщив, что официальная информация будет опубликована 6 июня.

"Члены совета Национального банка не имеют полномочий для обнародования данных о состоянии международных резервов. Информация, которая может публиковаться ними, базируется на собственных расчетах и не является официальной", – говорится в релизе центробанка.

Регулятор подчеркнул, что данные о состоянии международных резервов, обнародованные в любых других источниках или озвученные неуполномоченными на это лицами, нельзя считать соответствующими действительности, если они не согласуются с официальной информацией Нацбанка.

НБУ также рекомендовал воздержаться от использования для экономического анализа или написания новостей неофициальных данных о международных резервов, а также других макроэкономических и финансовых показателей, публикация которых по законодательству является функцией Нацбанка.

Как сообщалось, международные резервы Украины в апреле 2019 года сократились на 0,5% - до $20,525 млрд (в эквиваленте) из-за значительного объема погашений по госдолгу.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий 28 мая текущего года сообщил, что объем международных резервов составляет $19,3 млрд.

Главный экономист Альфа-Банка Украина Алексей Блинов в понедельник в своем блоге оценил снижение международных резервов по итогам мая в $1,2 млрд – до $19,3 млрд. По его данным, пополнение резервов в минувшем месяце происходило за счет выкупа $0,2 млрд на межбанке и покупки нерезидентами ОВГЗ на $0,43 млрд, тогда как статьями расходов резервов стали $1,8 млрд. на погашение и обслуживание валютного долга и $0,04 млрд на валютные интервенции в последние дни месяца.

Ранее сообщалось, что Венесуэла продала золота из госрезерва на $570 миллионов.

Также мы писали, что в НБУ подсчитали, сколько международных резервов потеряла Украина в апреле 2019 года.