В США обратили внимание на появившийся в небе в результате маневров самолетов в небе штата Аризона рисунок, напоминающий мужские гениталии. Об этом сообщает The Independent.

По словам представителя ВВС США, этот рисунок появился случайно в результате маневров двух истребителей F-35. Он уточнил, что самолеты выполняли тренировочные полеты, в которых не было ничего неподобающего.

Уточняется, что это уже не первый подобный инцидент. В 2017 году в небе над Вашингтоном два военно-морских летчика также "нарисовали" подобное изображение.

Фото: independent.co.uk

Как сообщала "Страна", в США пилоты истребителей пятого поколения F-35 провели "слоновью прогулку".

Напомним, что новым командующим НАТО в Европе назначен генерал ВВС США.