После полетов истребителей в небе над Аризоной появился непристойный рисунок. Фото
В США обратили внимание на появившийся в небе в результате маневров самолетов в небе штата Аризона рисунок, напоминающий мужские гениталии. Об этом сообщает The Independent.
По словам представителя ВВС США, этот рисунок появился случайно в результате маневров двух истребителей F-35. Он уточнил, что самолеты выполняли тренировочные полеты, в которых не было ничего неподобающего.
Уточняется, что это уже не первый подобный инцидент. В 2017 году в небе над Вашингтоном два военно-морских летчика также "нарисовали" подобное изображение.
Фото: independent.co.uk
Как сообщала "Страна", в США пилоты истребителей пятого поколения F-35 провели "слоновью прогулку".
Напомним, что новым командующим НАТО в Европе назначен генерал ВВС США.
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!