Россия после вступления в силу 1 июня 2019 года ограничений на поставки нефтепродуктов в Украину, снизила экспорт на 30-50%. Об этом сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус в Facebook.

Он заявил, что в данный момент на украинском рынке наблюдается профицит нефтепродуктов, на фоне чего у Украины есть возможность переориентироваться на альтернативные источники поставок.

"Главная задача – иметь диверсифицированные источники поставок нефтепродуктов до начала сбора урожая, когда будет расти спрос на топливо", – отметил Герус.

Скриншот: Facebook/Andriy Gerus

Ранее сообщалось, что Россия снизила поставки дизтоплива и сжиженного газа в Украину на 50%.

Также мы писали, что Российские компании хотят резко увеличить поставки угля в Украину.