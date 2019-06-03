Россия сократила экспорт нефтепродуктов в Украину на 30-50%
Россия после вступления в силу 1 июня 2019 года ограничений на поставки нефтепродуктов в Украину, снизила экспорт на 30-50%. Об этом сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус в Facebook.
Он заявил, что в данный момент на украинском рынке наблюдается профицит нефтепродуктов, на фоне чего у Украины есть возможность переориентироваться на альтернативные источники поставок.
"Главная задача – иметь диверсифицированные источники поставок нефтепродуктов до начала сбора урожая, когда будет расти спрос на топливо", – отметил Герус.
Скриншот: Facebook/Andriy Gerus
Ранее сообщалось, что Россия снизила поставки дизтоплива и сжиженного газа в Украину на 50%.
Также мы писали, что Российские компании хотят резко увеличить поставки угля в Украину.