Новая неделя (3-9 июня) на межбанковском валютном рынке Украины началась с резкого подорожания курса доллара США - сразу на 28 копеек, до 27,10-27,14 грн./$.

Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. На этих значения завершилась торговля 3 июня, передает UBR.

"На уровень 27,10-27,14 грн./$ рынок вышел во второй половине дня", - подтвердил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Целый день торговля была очень узкой и ограниченной. Общий объем торгов оценили в $60-65 млн. при среднем уровне межбанка весной $120-150 млн., максимальном - в районе $200 млн.

Бизнес резко свернул продажи доллара, выбрасывает на рынок минимальные суммы: не более 30% выручки, как требует действующее законодательство.

Директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной выделил 6 причин такого поведения:

старт нового финансового месяца, формирование валютных стратегий на фоне неопределенности относительно дальнейших ключевых индикаторов экономической и финансовой политики, паузы в финансировании МВФ, разнонаправленные политические заявления, вывод дивидендов нерезидентами из Украины, слабая активность экспортеров, имеющих запасы гривны от недавних возмещений НДС.

За скобками ключевых факторов остался не менее важный момент - спекулятивный. На рынке активно обсуждается две версии. Согласно первой, курс доллара специально взвинчивают наверх, чтобы на ценовом пике доллар вышли продавать иностранцы, которым могут быть интересны гривневые гособлигации, и время от времени требуется гривня.

Вторая версия также отдает спекулятивным душком, и она также сводится к действиям иностранцев. Говорят, что доллар скупают под них. В среду ожидается погашение Минфином крупного выпуска трехмесячных ОВГЗ - на 5 млрд. грн. Большую часть средств должны получить иностранцы, многие из которых захотят вывести заработанное. Потому будут конвертировать гривну в доллары.

Последней версией объясняют сегодняшнюю бездеятельность Нацбанка. Он не спасал гривну. С одной стороны, в НБУ понимают, что девальвация неизбежна и не видят смысла сегодня продавать доллар под стабилизацию курса. А с другой - дорогой доллар может мотивировать иностранцев перевложиться в ОВГЗ на новый срок и поджидать более удобный момент для вывода доллара из Украины.

Это сейчас и нужно нашему центробанку с Минфином — пауза. Чтобы из страны хоть на минуты перестали выводить доллар.

Наличный курс доллара сильно подскочил

Наличный рынок в течение дня менял свой настрой. С утра там доминировал позитив, и курсы продажи доллара людям просели на 10 копеек. Но как только межбанк разогнался и пошел вверх, "американец" подскочил на 15 копеек. Средний ценник активно пошел вверх - аж до 26,95-27,10 грн./$.

Наличный курс валют по состоянию на вечер 3 июня:

Фото: ubr.ua

Как сообщала "Страна", в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки".

Напомним, что Fitch прогнозирует падение украинской гривни до 32 за доллар.