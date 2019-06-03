Новая неделя (3-9 июня) на межбанковском валютном рынке Украины началась с резкого подорожания курса доллара США - сразу на 28 копеек, до 27,10-27,14 грн./$.

Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. На этих значения завершилась торговля 3 июня, передает UBR.

"На уровень 27,10-27,14 грн./$ рынок вышел во второй половине дня", - подтвердил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Целый день торговля была очень узкой и ограниченной. Общий объем торгов оценили в $60-65 млн. при среднем уровне межбанка весной $120-150 млн., максимальном - в районе $200 млн.

Бизнес резко свернул продажи доллара, выбрасывает на рынок минимальные суммы: не более 30% выручки, как требует действующее законодательство.

Директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной выделил 6 причин такого поведения:

  1. старт нового финансового месяца,
  2. формирование валютных стратегий на фоне неопределенности относительно дальнейших ключевых индикаторов экономической и финансовой политики,
  3. паузы в финансировании МВФ,
  4. разнонаправленные политические заявления,
  5. вывод дивидендов нерезидентами из Украины,
  6. слабая активность экспортеров, имеющих запасы гривны от недавних возмещений НДС.

За скобками ключевых факторов остался не менее важный момент - спекулятивный. На рынке активно обсуждается две версии. Согласно первой, курс доллара специально взвинчивают наверх, чтобы на ценовом пике доллар вышли продавать иностранцы, которым могут быть интересны гривневые гособлигации, и время от времени требуется гривня.

Вторая версия также отдает спекулятивным душком, и она также сводится к действиям иностранцев. Говорят, что доллар скупают под них. В среду ожидается погашение Минфином крупного выпуска трехмесячных ОВГЗ - на 5 млрд. грн. Большую часть средств должны получить иностранцы, многие из которых захотят вывести заработанное. Потому будут конвертировать гривну в доллары.

Последней версией объясняют сегодняшнюю бездеятельность Нацбанка. Он не спасал гривну. С одной стороны, в НБУ понимают, что девальвация неизбежна и не видят смысла сегодня продавать доллар под стабилизацию курса. А с другой - дорогой доллар может мотивировать иностранцев перевложиться в ОВГЗ на новый срок и поджидать более удобный момент для вывода доллара из Украины.

Это сейчас и нужно нашему центробанку с Минфином — пауза. Чтобы из страны хоть на минуты перестали выводить доллар.

Наличный курс доллара сильно подскочил

Наличный рынок в течение дня менял свой настрой. С утра там доминировал позитив, и курсы продажи доллара людям просели на 10 копеек. Но как только межбанк разогнался и пошел вверх, "американец" подскочил на 15 копеек. Средний ценник активно пошел вверх - аж до 26,95-27,10 грн./$.

Наличный курс валют по состоянию на вечер 3 июня:

Фото: ubr.ua

Как сообщала "Страна", в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки".

Напомним, что Fitch прогнозирует падение украинской гривни до 32 за доллар.

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!