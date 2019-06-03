Глава Украины Владимир Зеленский 31 мая провел встречу в администрации президента с бизнесменом Виктором Пинчуком, на которой обсудил возможность возвращения экс-президента Леонида Кучмы в украинскую часть Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).

Об этом сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель во время брифинга, передают Украинские Новости.

"Мы видели, что появились новости о том, что приезжал якобы в Администрацию Президента Виктор Пинчук. Мы хотели бы это прокомментировать. Он действительно приезжал 31 мая вместе с Леонидом Кучмой, чтобы обсудить должность, которая сегодня была предложена - возглавить трехстороннюю контактную группу. Это обсуждение произошло, и сегодня мы видели результат этой встречи", - сказала она.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Зеленского рассказала о встрече президента с Пинчуком-Кучмой.

Также мы писали, что Кучма инициировал новое перемирие на Донбассе.