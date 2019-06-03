3 июня в киевской больнице умер пятилетний мальчик, которого ранее ранили двое пьяных полицейских. Врачи боролись за его жизнь трое суток, но ранение оказалось слишком тяжелым - пуля попала в голову.

"Страна" собрала всё, что известно о трагедии 31 мая в Переяславе-Хмельницком, а также какие будут последствия этого преступления.

Что случилось в Переяславе-Хмельницком

По данным следствия, 31 мая четверо детей гуляли возле своих домов. Вдруг раздался хлопок, и Кирилл - один из мальчиков - упал. "Был выстрел, тогда он упал, и у него потекла кровь со лба. Он упал и тогда Денис его на спину положил", - рассказал 8-летний друг пострадавшего Артем.

Дети сбегали домой к Кириллу и привели его дядю. Тот нашел племянника с разбитой головой и вызвал "скорую". А полиция начала прочесывать местность.

В соседних кустах, рядом с местом, где играли дети, обнаружили бутылки. И тогда местные жители вспомнили, что зимой на этом же месте в стрельбе по бутылкам упражнялись местные полицейские. Один из которых жил как раз неподалеку.

Дальнейшее было делом техники. Двух полицейских, которые, как установлено, решили после выпивки пострелять по банкам и бутылкам, задержали.

Как пытались спасти Кирилла

После ранения пострадавшего доставили в детский центр нейрохирургии в Киеве. Диагноз был неутешительный: побила всю черепную коробку и застряла в мозге, рассказывала бабушка раненого мальчика.

Погибший от полицейской пули мальчик Кирилл. Фото из семейного архива

Врачи сделали операцию по удалению поврежденного участка мозга, после чего собирались провести еще одну. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственного дыхания. Функции сердечно-сосудистой системы поддерживали с помощью медикаментов.

Как рассказал на брифинге главврач Киевского городского центра детской нейрохирургии Александр Гончарук, у поступившего было повреждено одно из полушарий мозга.

Нейрохируги не достали пулю из головы, поскольку, по их заключению, это было нецелесообразно. После операции они пытались стабилизировать состояние пострадавшего.

Однако 3 июня, около 18:00, ребенок умер, не приходя в сознание.

Что грозит полицейским

Изначально областная полиция пыталась обставить дело как невинную случайность. Первые заявления ведомства вообще исключали огнестрел. Сообщалось, что ребенок подскользнулся и ударился головой об асфальт.

Но потом, когда стало ясно, что огнестрельное ранение не скрыть, эти сообщения исчезли с сайта областной полиции. Однако следы этой версии остались на сайте ГБР.

Когда тема со "сам упал" заглохла, появилась другая - мол, полицейский "пристреливал" свое ружье.

"Сотрудник полиции, находясь вне службы, на соседнем дворе "пристреливал" ружье. Случайно один выстрел раздался в сторону двора, где в это время гулял ребенок", - сообщали в ведомстве.

Правда, прокуратура Киевской области в итоге вручила подозрение, в котором была более удручающая картина происходящего.

Установлено, что сотрудники патрульной полиции старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько 31 мая во время отдыха употребляли спиртные напитки. И решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам - несмотря на то, что это был населенный пункт и рядом могли оказаться люди. Так и попали в ребенка, который в это время находился на детской площадке - а она была возле дома, где развлекались полицейские.

После смерти мальчика прокуроры изменили подозрение - переквалифицировав его на умышленное убийство.

В Голосеевском райсуде 4 июня в 9:00 обоим полицейским будет избираться мера пресечения. Прокуратура потребует взять их под стражу.

Резонанс от убийства ребенка

Когда случилось это ЧП, в Сети заговорили о том, что реформа полиции провалилась - учитывая общее количество подобных, пусть и менее вопиющих происшествий.

Тем более, что сегодня, 3 июня, произошел еще один инцидент с ребенком: патрульные в Борисполе на пешеходном переходе сбили мальчика на самокате.

Но после смерти Кирилла из Переяслава-Хмельницкого в Сети началось возмущение в целом политикой МВД. Активисты призвали пикетировать ведомство уже сегодня вечером.

Риторика многочисленных постов в соцсетях такова: "полиция убивает детей", "это последствия провальной реформы МВД".

Также сегодня тему трагедии дважды затронули у президента. Днем на брифинге тему прокомментировала пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Она сказала несколько общих слов о том, что виновные должны понести наказание. А после известия о гибели ребенка, высказался и Владимир Зеленский.

"К сожалению, все усилия медиков оказались напрасными. 5-летний Кирилл скончался в больнице. Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я - как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто должны заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности. За жизнь. Перед людьми, перед народом, перед страной", - написал президент в Facebook.

В комментариях к посту Зеленского также много негатива в адрес МВД. Большинство комментаторов требуют отставки Арсена Авакова.