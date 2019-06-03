В Киеве на углу Ялтинской и Чубинского, вблизи Привокзального парка, где в выходные дни располагался стихийный рынок, кто-то забросал ящиками из-под фруктов тело мужчины 35-40 лет.

Нашли его сотрудники Зеленстроя во время ежедневной уборки. К сожалению, уже мертвого. Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Кто-то намеренно закидывал или просто не смотрел что и куда выбрасывает? На эти вопросы должны ответить правоохранительные органы, которые работали на месте", - указано в опубликованном сообщении.

Как сообщала "Страна", в городе Белгород-Днестровский Одесской области мужчина сорвался с карусели и погиб. По данным журналистов, мужчина сорвался с кресла карусели, во время ее движения и упал на землю.

Напомним, что прокуратура направила ходатайство об аресте полицейских, ранивших ребенка под Киевом.