Алексей Семенов покидает пост генерального продюсера Прямого канала и переходит на канал "Украина". Об этом "Стране" рассказали источники, близкие к процессу.

Генеральный директор Прямого канала Евгения Захарова подтвердила уход Семенова. О причинах, по ее словам, сообщит он сам, пишет Детектор Медиа. На вопрос, кто будет генеральным продюсером вместо него, она ответила: "Кто будет – посмотрим". 3 июня Алексей Семенов попрощался с коллективом.

Фото: nv.ua

Алексей Семенов в качестве генерального продюсера работал на запуском или перезапуском информационных телеканалов 112 Украина (2013-2014 годы) и NewsOne (2015-2017 годы). В 2017 году возглавил телеканал Tonis, который переформатировал на телеканал Прямой, который связывают с экс-президентом Петром Порошенко.

Телеканал "Украина" входит в медиа-группу "Украина", принадлежащую Ринату Ахметову.

Напомним, что Савик Шустер будет вести ток-шоу на телеканале "Украина".

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