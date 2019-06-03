В полиции сообщили обстоятельства наезда патрульным автомобилем на ребенка в Борисполе Киевской области. В результате инцидента мальчик и его самокат физических травм не получили. Инцидент завершился строгим выговором в отношении экипажа полиции. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Борисполя.

Так, 17 мая, около 17 часов, экипаж патрульной полиции двигался по улице Шевченко в городе Борисполь.

Находясь за рулем служебного автомобиля Toyota Prius, патрульный полицейский, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу на котором находились пешеходы, не сбавил скорость, не остановился, чтобы отдать предпочтение пешеходам, чем нарушил Правила дорожного движения и совершил наезд на мальчика.

Происшествие случилось рядом с местом проживания ребенка. Патрульные отвели мальчика домой, где мать, после самостоятельного осмотра сына, увидев, что телесные повреждения отсутствовали, от оказания медицинской помощи отказалась.

Сразу, как об этом стало известно, руководство управления патрульной полиции в Киевской области провело проверку по данным событием и неоднократно общался с родителями мальчика.

По результатам проверки было установлено, что пешеход не получил каких-либо телесных повреждений и не обращался в медицинские учреждения. Другое имущество, а именно самокат, а также служебный автомобиль, механических повреждений с материальным ущербом не претерпели.

Учитывая это, 21 мая по патрульного, который управлял транспортным средством, было вынесено административное постановление по ч. 1 ст. 122 (Непредоставление преимуществу в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах).

22 мая в патрульного полицейского, который находился за рулем служебного авто, за совершение дисциплинарного проступка применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/Патрульна поліція Борисполя

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