В Прокуратуре Киевской области дополнительно квалифицировали действия полицейских Переяслав-Хмельницкого ОП, которые стреляли в 5-летнего мальчика, по ч. 4 ст.296 УК Украины и направили в суд ходатайство об их аресте. Об сообщает пресс-служба прокуратуры в Facebook.

"Сегодня, 03 июня, процессуальным руководителем прокуратуры Киевской области, по результатам проведенных следственных действий и установления новых обстоятельств совершения двумя работниками патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого ОП ГУНП в Киевской области уголовного преступления, предусмотренного ст. 128 УК Украины (неосторожное тяжкое телесное повреждение) принято решение о дополнении существующей квалификации совершенного ими преступления еще ч.4 ст.296 УК Украины, а именно хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работникам патрульной полиции сообщено о новом подозрение и подготовлено ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранения от занимаемых должностей.

Вышеперечисленные ходатайства были направлены в Голосеевский райсуд Киева. Досудебное расследование продолжается и находится на личном контроле прокурора области.

Скриншот: Facebook/Прокуратура Київської області

Как писала "Страна", в субботу, 1 июня, под Киевом 5-летний ребенок получил тяжелое ранение головы и открытую черепно-мозговую травму.

Позже стало известно, что к ранению 5-летнего ребенка в Киевской области могут быть причастны два работника Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области.