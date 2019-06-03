Собственника банка "Пивденный" и финансовой компании "Теком" Юрия Родина в середине мая задержали в рижском аэропорту. Местные таможенники нашли у него крупную незадекларированную сумму, со ссылкой на Латвийское телевидение (LTV) пишет ubr.ua. Деньги сразу же арестовали, а его отпустили на свободу.

Работники таможни решили проверить прибывший из Одессы в Ригу частный самолет. У четырех пассажиров нашли суммарно почти €1 млн. Каждый из них провозил по $200 тыс., $300 тыс., €100 тыс. и €300 тыс. Последнюю сумму, как сообщается, и пытался провезти Родин. После этого служба госдоходов Латвии (СГД) возбудила четыре уголовных дела по уклонению от декларирования средств, если они были получены незаконным путем, а также – по легализации средств, полученных преступным путем.

Латвийская налоговая служба направила запрос на правовую помощь украинским коллегам, сообщает консультант гендиректора латвийской СГД Андрей Вайварс. Правда, последний пока отказался опровергать или подтверждать, был ли Родин в числе задержанных пассажиров. Но он признал, что его ведомство подозревает, что один из фигурантов причастен к украинской организованной преступности.

Как сообщает местный интернет-ресурс Delfi, Родина с Латвией связывает то, что он является одним из акционеров и главой совета местного небольшого банка Reģionālā investīciju banka (RIB). Финучреждение несколько раз фигурировало в новостях об отмывании теневых средств. Например, два года назад банк был оштрафован за обход санкций против Северной Кореи.

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