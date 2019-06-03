В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) утвердили распределение средств госбюджета Украины, которые выделяются на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов 21 июля на сумму в 1 млрд 949 млн 620 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что соответствующее решение Комиссия утвердила на заседание в понедельник.

"В указанном распределении расходов ЦИК составляют 406 млн 802 тыс. 43 грн. На избирательные комиссии распределено 51 млн 172 тыс. 292 грн, на участковые избирательные комиссии - 1 млрд 220 млн 431 тыс. 103 грн. Вместе с тем распределением предусмотрен резерв средств, который составляет 271 млн 214 тыс. 562 грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, были утверждены средние нормы расходов окружной избирательной комиссии и средние нормы расходов для нужд участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение выборов.

Ранее сообщалось, что Украина не станет размещать еврооблигации до выборов в Раду.

Также мы писали, что в ЦИК потребовали как можно скорее поменять законодательство по предвыборным тендерам.