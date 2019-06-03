Новоиспеченный игрок киевского "Динамо" Мохаммед Кадири поделился впечатлениями от перехода в новую команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Какие эмоции от перехода в "Динамо", которое регулярно играет в Лиге чемпионов, Лиге Европы, борется за чемпионство своей страны?

Прежде всего хочу поблагодарить Бога за то, что я здесь, за то, что осуществилась моя мечта оказаться в такой команде. Безусловно, теперь я сделаю все, чтобы "Динамо" завоевало много трофеев. Будучи частью команды, я готов работать, с уважением относиться ко всем моим коллегам.

У тебя есть опыт игры в африканском, европейском, восточноевропейском клубах. Насколько помогут выступления в похожем чемпионате с украинским по тульский "Арсенал"?

Это зависит от тактики, от того, как играет команда. Но ввиду того, что я играл под руководством большого количества тренеров, могу сказать, я довольно быстро адаптируюсь. Последний раз такая ситуация была со мной в России. Со своей стороны могу сказать, что я уверен, что быстро адаптируюсь в новой команде.

Ты играешь и на позиции опорного полузащитника, и центрального защитника. Где сам себя видишь и где хотел бы играть?

Для меня обе позиции родные. Считаю, что я одинаково хорошо играю и там, и там. Где бы меня не поставили, могу заверить, что буду полностью отдаваться на поле.

Что знаешь о "Динамо"? Возможно, видел какие-то матчи знаешь кого-то из футболистов?

Честно, не знаю никого из игроков. Но я много слышал о клубе. Считаю, что это мечта любого футболиста играть за такую ​​команду. Мне очень понравился город. Я даже сегодня прогуливался по Киеву. Видел, как люди катаются на велосипедах, даже спросил, можно ли мне тоже покататься (смеется). Получил массу положительных эмоций.

Почему выбрал именно киевское "Динамо"?

Могу сказать, что в прошлом году после нескольких лет в Австрии я перешел к чемпионату России. Для меня это был первый шаг. Сейчас, считаю, сделал следующий шаг. Думаю, я на правильном пути. Это и было моей мотивацией в принятии решения.

Собрание начинаются фактически за месяц. Какие у тебя планы на ближайшее время?

Сезон завершен, но это не значит, что закончился футбол. В этот период все футболисты думают, что будет дальше и, безусловно, начинают готовиться к новому сезону и новым вызовам.

Известно ли тебе об ожесточенной борьбе между «Динамо» и "Шахтером"?

Все, что я могу сказать, "Динамо" и "Шахтер" - большие команды. Мы будем стараться делать разницу уже в следующем сезоне.

Как сообщала "Страна", в Динамо представили новую форму с автографом Лобановского. Домашняя форма выполнена преимущественно в белых цветах с синими и желтыми вставками на рукавах.

Отметим, что главный тренер Шахтера назвал украинского защитника российского клуба человеком с большим сердцем.