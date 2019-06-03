Замглавного редактора Страны Светлана Крюкова сегодня, 3 июня, объявила на своей странице в Facebook очередной аукцион для любителей искусства. На этот раз она продает картину под названием "Золотая шаурма", которая отсылает к известной фотографии президента Владимира Зеленского с шаурмой.

На полотне изображены люди, похожие на президента Владимира Зеленского с фастфудом на фоне заправки. Картина маслом повторяет популярную фотографию.

"Выставляю на продажу новую картину. "Золотая шаурма". Не путать с батоном. Масло, холст. Стартовая цена - 600 у.е.", - пишет Крюкова.

Фото: facebook.com

Напомним, что из-за Зеленского продажи шаурмы в Киеве выросли минимум в два раза.

Также мы писали о том, что после Зеленского с шаурмой на АЗС включили в меню "Президентское комбо" за 89 гривен.