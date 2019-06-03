В регламентном комитете Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрили резолюцию, которая может внести изменения в правила организации введения санкций против делегаций.

Об этом сообщил глава украинской делегации ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook.

"Регламентный комитет принял проект резолюции, которая может изменить правила ПАСЕ. Голосование 24 июня на сессии Ассамблеи. Это плохой вариант, который усложняет санкционную процедуру, но полностью ее не ликвидирует, как того требовали россияне. Даже если резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкций в урезанном варианте, но останется.

Мы были против, но многие из тех, кто голосовали за резолюцию говорили, что может россияне примут предложенный компромисс, потому что "надо наконец начать критиковать в лицо, ведь они не меняются", - написал он.

Скриншот: Facebook/Volodymyr Ariev

Ранее сообщалось, что Рада обратилась в ООН, НАТО и ПАСЕ за новыми санкциями для России из-за нарушения прав коренных народов.

Также мы писали, что Климкин отменил поездку на заседание ПАСЕ. В организацию должны уже завтра вернуть Россию.