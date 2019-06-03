Полузащитник "Шахтера" Тайсон может продолжить футбольную карьеру в итальянской "Роме". Об этом сообщает dailynews24.it.

Трансфер 31-летнего бразильца, который после ухода Дарио Срны выводит донецкую команду на поле с капитанской повязкой, вероятен в случае назначения нынешнего главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки - главным тренером римского клуба.

Сообщается, что Тайсон не прочь покинуть "Шахтер" после 9 лет, проведенных на Украине. Ранее сообщалось, что "Рома" ведет переговоры не только с Фонсекой, но и с главным тренером "Сассуоло" Роберто Де Дзерби.

Как сообщала "Страна", матч Шахтер - Динамо за Суперкубок могут перенести из-за выборов в Раду. На текущий момент встреча запланирована на 21 июля в Одессе.

Напомним, что Шахтер разобрался со Львовом в последнем туре УПЛ.