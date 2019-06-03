Прокуратура передала в суд дело троих егерей Чернобыльского радиационного-экологического биосферного заповедника, которые занимались незаконным рыболовством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области в Facebook.

Отмечается, что покуратурой Киевской области завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении трех егерей Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, которые 5 сентября 2018 года запрещенными орудиями для лова рыбы с использованием электротока на реке Припять незаконно выловили 46 сомов, общим весом около 430 кг.

Действия егерей квалифицированы по ч. 2 ст.249 УК Украины, а именно незаконное занятие рыбным добывающим промыслом, совершенным с применением электротока, что причинило существенный вред.

Обвиняемым грозит наказание в виде штрафа от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-6800 грн.) или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что прокуратура выследила егерей, которые ловили рыбу в зоне отчуждения ЧАЭС.