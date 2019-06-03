В Верховной Раде зарегистрировали проект закона о конфискации незаконных активов чиновников и наказания за приобретение таких активов. Об этм сообщается на сайте парламента Украины.

Инициатором соответствующего законопроекта №10358 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов" от 3 июня выступил президент Украины Владимир Зеленский.

В данный момент текст законопроекта на сайте Рады отсутствует. Профильным определен парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк анонсировал, что законопроект Зеленского о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение будет внесен в Верховную Раду 31 мая.

Как писала "Страна", Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов признал неконституционной ст.368-2 УК о незаконном обогащении. Такое решение вызвало обеспокоенность МВФ, посольств США и Великобритании.

До этого Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции. В свою очередь, народные депутаты подали более 10 альтернативных инициатив.

Как сообщалось, 28 мая глава Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ) заявил, что на текущей неделе в парламент будет подан законопроект об ответственности за незаконное обогащение, он выразил надежду на поддержку этой инициативы народными депутатами.