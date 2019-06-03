Новый пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сегодня вышла на свой первый брифинг. Она представилась журналистам и кратко рассказала о текущей повестке работы президента, после чего стала отвечать на вопросы.

Мендель назначили "голосом" Зеленского сегодня. Раньше она работала на ряд украинских и американских СМИ. Детальнее об этой журналистке можно почитать в материале "Страны" "Секс-скандал и ссора с порохоботами. Что известно о новом пресс-секретаре Зеленского".

"Страна" собрала основные заявления первого официального спикера нового президента.

Памятник Жукову

Один из главных комментариев Мендель - это реакция Зеленского на события в Харькове, где националисты повалили памятник маршалу Георгию Жукову.

Этой реакции требовали многие в соцсетях - уж слишком вопиющий беспредел произошел в первой столице. Радикалы повторили то, что безнаказанно делали в президентство Порошенко. И что скажет на этот счет новый глава государства, было крайне интересным.

Однако комментарий получился крайне сдержанным и ни словом не упомянул незаконность инцидента.

"Это пример несовершенной и непродуманной гуманитарной политики, которая продолжалась последние несколько лет. Должны быть разработаны новые механизмы, которые помогут возобновить диалог власти и общества", - заявила Юлия Мендель.

"Закон о декоммунизации предусматривает, что должны быть снесены памятники советским деятелям. Но там есть пункты... которые говорят, что если эти деятели были задействованы в противостоянии нацистской оккупации, то они являются исключениям ", - отметила она.

По ее словам, Зеленский призывает власть Харькова выяснить эту правовую коллизию, "поскольку тут должны идти консультации с общественностью" и должно быть найдено решение, максимально приемлемое для каждой стороны.

Позже она уточнила, что речь идет о согласовании решений власти с территориальной громадой. Характерно, что в адрес методов "декоммунизации" у Зеленского не сказали ничего. Очевидно, что снос любого памятника незаконным способом не может являться актом декоммунизации. Это чисто уголовное преступление.

Но этот скользкий момент у президента обошли и напомнили, что инцидент уже начала комментировать Россия.

"Это снова доказательство того, что РФ вмешивается во внутренние дела суверенного государства и собственно призывает этого больше не делать", - отметила Мендель.

То есть, в сухом остатке позиция Зеленского в том, что незаконный снос памятника он не осуждает, хотя и открыто не приветствует. То есть вопрос беспредела, который радикалы творят на улицах и на глазах бездействующей полиции, президент затрагивать не хочет. При этом заметно, что он склоняется к трактовке закона о декоммунизации, которую озвучивают у Кернеса - Жуков под закон не подпадает, поскольку боролся против нацизма.

"Агенты Кремля"

Ответила Юлия Мендель и на вопрос "Страны" о том, как Зеленский будет общаться с журналистами

"Предыдущая команда президента называла некоторые СМИ и отдельных журналистов агентами Кремля. Практиковались "подпольные" интервью, когда президент отвечал только на удобные вопросы. Как вы сейчас планируете выстраивать взаимоотношения со СМИ?", - спросила журналистка "Страны" Ольга Волкова.

"К сожалению, так вышло, что я тоже "агент Кремля" по прежней работе. Я имею в виду, что я тоже была в этой шкуре. Тем не менее, смотрите. Президент не прячется от медиа. Мы видим каждую неделю, что он появляется на камеры, и каждую неделю он что-то комментирует. Я являюсь дополнительным элементом, потому что он не может присутствовать одновременно в нескольких местах. К тому же он не хочет светиться на камеры, чтобы, условно говоря, перерезать какую-то ленту на открытии какого-то детсада, потому что это не уровень президента. Но он не прячется, у нас есть большая коммуникационная команда, и я, как дополнительный источник, и президент, который появляется каждую неделю и никогда не отказывает в комментариях. Собственно, про агентов Кремля я ничего не могу сказать", - ответила Мендель.

Визит в Брюссель и санкции против России

Пресс-секретарь напомнила, что уже завтра начнется первый заграничный визит президента – он отправляется в Брюссель, чтоб еще раз задекларировать "неизменный курс Украины к европейской и евроатлантической интеграции". По словам Мендель, Зеленский планирует встретиться с Йенсом Столтенбергом, Дональдом Туском, Анджеем Дудой и Жан-Клодом Юнкером.

"Владимир Зеленский хочет еще раз подтвердить то, что Украина неизменно следует курсу европейской интеграции, и рассказать о том, что мы продолжаем реформы. Взамен он хочет услышать, что ЕС поддерживает Украину в дальнейшей борьбе против российской агрессии, а также что мы можем ожидать финансовой и технической помощи в реализации реформ", - сказала Мендель.

"Администрация Владимира Зеленского поддерживает санкции против России, особенно против тех людей, которые причастны к войне на востоке Украины", - заявила пресс-секретарь президента.

Большая пресс-конференция президента

Президент Украины Владимир Зеленский может провести первую большую пресс-конференцию по истечению 100 дней президентства в конце лета, сообщила Юлия Мендель.

"Вы можете рассчитывать на большую пресс-конференцию, когда будет 100 дней президентства, потому что уже будут наработаны какие-то определенные результаты", - сказала она.

Если считать от дня инаугурации, то такую конференцию можно ждать 28 августа. Именно на эту дату выпадает 100 дней президентства Владимира Зеленского.

Другие заявления

Пресс-секретарь сообщила, что президент взял под личный контроль дело о мальчике, которого подстрелили пьяные копы под Киевом.

Мендель также высказала от имени Зеленского сожаления в связи с гибелью военного в АТО.

Также пресс-секретарь президента заявила, что 31 мая в АП проводилась встреча с Виктором Пинчуком и Леонидом Кучмой, подтвердив данные СМИ о визите олигарха на Банковую.

По официальным данным, они обсуждали возвращение Кучмы в переговоры по Донбассу. Хотя, какое отношение имеет к этому вопросу Пинчук - не пояснила.