Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник снизился на 24 копейки до 27,08 грн/$1 с 26,845 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству Интерфакс-Украина дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,06-27,10 грн/$1, тогда как Нацбанк установил официальный курс на 4 июня 26,954834 грн/$1. По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 3 июня снизился до 26,9165 грн/$1 с 26,8619 грн/$1.

Кроме того, Нацбанк на 4 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,95 грн/доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 4 июня установлен на таком уровне: 2695,4834 гривен за 100 долларов (+10,0139 гривен).

Напомним, что курс гривни к доллару ушел на выходные, потеряв 52 копейки за неделю.

Также мы писали о том, что в Нацбанке падение гривни оправдали усилением неопределенности в Украине.