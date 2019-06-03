Британская сценаристка Карла Мари Свит возмутилась тем фактом, что в сериале "Чернобыль" нет темнокожих актеров.

"Посмотрела два эпизода "Чернобыля", очень хорошо! Только есть одна мысль... я понимаю, что все персонажи в реальной жизни были белыми, но они также говорили с украинским акцентом. А здесь актеры с акцентами со всей Великобритании. Так если они не следуют достоверности в этом, почему не ввести в сериал темнокожих людей?" - написала Свит.

Она сослалась на слова создателей сериала, которые на вопрос о британских акцентах актеров заявили, что этот нюанс не влияет на сюжет "Чернобыля".

"В стране столько прекрасных темнокожих актеров, которые прекрасно сыграли бы в "Чернобыле". Я просто разочарована тем, что очередное популярное шоу с огромным актерским составом делает вид, как будто их не существует", - добавила она.

В комментариях к посту девушку обозвали, в частности, "sjw-сукой" (social justice warrior - борец за социальную справедливость), высмеяли ее и призвали учить историю. Свит выразила удивление негативной реакцией на ее слова, отметив, что ей прислали еще и множество гомофобных и расистских сообщений.

Скриншот: Twitter/karla marie sweet

Ранее сообщалось, что Стивен Кинг посмотрел сериал HBO "Чернобыль" и понял, что у Трампа посредственный интеллект.

Также мы писали, что украинский драматург обвинил создателей сериала HBO "Чернобыль" в краже монолога из его пьесы .