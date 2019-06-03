Свадебное путешествие молодоженов 38-летнего Потапа и 32-летней Насти Каменских подошло к концу, супруги вернулись к работе через неделю после торжества. Об этом продюсер и супруг Насти Каменских написал на своей странице в Instagram.

Потап опубликовал снимок с женой около трапа самолета. В подписи он рассказал, что теперь им предстоит расстаться. "Медовый месяц продолжается! Правда, я - в Одессу на концерт, а Настя - на свои концерты!", - прокомментировал музыкант в соцсети.

В Украину исполнители прилетели на частном самолете. Напомним, Потап продолжит продюсирование группы "MOZGI", а Каменских ждет гастрольный тур.

Фото: instagram.com/realpotap

Фото: instagram.com/kamenskux

Как сообщала "Страна", в свадебное путешествие рэпер с любимой отправились вместе со своими друзьями: дизайнером Аней Андрийчук-Завгородней и Людой Голубицкой, основательницей ивент-агентства GG Project, которое занималось организацией звездной свадьбы.

Пара отдыхала в 5-звездочном отеле класса люкс в Кемере (впервые). Гостиницу Maxx Royal Kemer Resort в поселке Кириш очень любят украинские знаменитости и футболисты.

Напомним, свадьбу гуляли два дня в ресторане итальянской кухни Fabius. В гости позвали всю звездную тусовку. Среди приглашенных были певицы: Нина Матвиенко, Тина Кароль, Оля Полякова, Надя Дорофеева, телеведущие Катя Осадчая и Маша Ефросинина, а также много других знаменитостей.