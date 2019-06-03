Защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил, что в будущем не прочь вновь стать игроком "Шахтера".

"Я не скрываю, что всегда мечтал сыграть на "Донбасс Арене". Честно, это была моя детская мечта, когда я там находился. Я не исключаю варианта, что однажды вернусь в "Шахтер". По крайней мере, я бы этого хотел очень сильно. Но всему свое время", – сказал Александр Зинченко в эфире программы "Великий Футбол".

Он начинал профессиональную карьеру футболиста за юношеские команды "горняков", после чего в 2015 году перешел в российскую "Уфу".

Затем молодого игрока пригласили в "Манчестер Сити", где он стал игроком стартового состава и был признан лучшим футболистом февраля 2019.

Как сообщала "Страна", Александр Зинченко в составе "Манчестер Сити" выиграл еще и Кубок Англии. Команда впервые в истории английской Премьер-лиги (АПЛ) выиграла все три внутренних трофея за один сезон.

Отметим, что Зинченко попал в сборную лучших юниоров среди игроков чемпионатов Италии, Германии, Англии, Франции, Испании.