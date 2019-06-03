Во вторник, 4 июня, в большинстве областей Украины пройдут кратковременные грозовые дожди, местами возможны сильные ливни, шквалы при грозе, град, температура до +32 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Май стал июнем и поэтому в погоде особо ничего не изменилось) Дожди и грозы, жара, бабочки и комары. Локально сильные ливни или солнце. 4 июня в большинстве областей Украины пройдут кратковременные грозовые дожди. Местами возможны сильные ливни, шквалы при грозе, град. В Крыму лишь завтра существенные осадки маловероятны", - написала она.

По ее данным, температура воздуха будет снова высокой: в течение дня +25...+30 градусов, на юге и востоке до +32 градусов, в западных областях +22...+27 градусов.

В Киеве во вторник ожидается дождь и гроза, максимальная температура воздуха +27...+29 градусов, во время дождя снижение до +24...+26 градусов. "Температура воды в Днепре возле Киева составляет 20-21 градус, в озерах, прудах и калабанях, конечно, выше, а кому интересно поплавать дальше - к вашему вниманию карта температуры воды в морях", - написала синоптик.

На черноморском побережье, в Ялте, Одессе, например, 20...22 градуса тепла, а на Азовском море вода традиционно теплее, сейчас в районе Геническа, Бердянска 24...26 градусов тепла, сообщает Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что неделя начнется с грозовых дождей, которые обойдут Киев стороной.

Также мы писали о том, что в Украину пришла жара до +33, но часть страны опять зальют дожди.