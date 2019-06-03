Популярная модель Винни Харлоу с редкой пигментацией на коже – витилиго, показала поклонникам соблазнительное селфи на своей странице в Instagram.

На снимке Винни прикрывает грудь руками и позирует с полотенцем на голове. У нее на лице - яркий макияж с акцентом на глазах.

Из одежды на модели только джинсы. Фотография быстро стала популярной в сети и набрала около 547 тысяч тысяч лайков и сотни комментариев, среди которых даже Кайли Дженнер оставила "емодзи".

Добавим, что Винни Харлоу часто снимается в купальниках и белье, обнажая части своего тела. Девушка выглядит уникально с витилиго и давно стала любимицей многих дизайнеров. Ранее звезда приняла участие в рекламной кампании бренда Sports Illustrated Swimsuit. Зажигательная Винни Харлоу позировала в крошечных бикини на фоне океана.

Фото: instagram.com/winnieharlow

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